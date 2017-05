Hansestadt Herford: Tag der Städtebauförderung

Pressemeldung vom 28. April 2017, 12:28 Uhr

Am Samstag, 13.Mai 2017 beteiligt sich die Hansestadt Herford bereits zum dritten Mal am bundesweiten „Tag der Städtebauförderung“. An dem Aktionstag werden in Herford alle aktuellen und zukünftigen Baumaßnahmen auf dem Kirchenvorplatz zwischen Rathausplatz und Münsterkirche vorgestellt. Die Pro Herford Stadtmarketing hat für die Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr eine „Baustellenmesse“ koordiniert. Das Programm zum „Tag der Städtebauförderung“ möchten wir der Presse gern vorstellen und laden Sie herzlich ein.

Quelle: Hansestadt Herford