Hattingen: Beratungsangebot im Rauendahl

Pressemeldung vom 30. März 2017, 15:46 Uhr

Im Rahmen des Projekts „Entwicklung altengerechter Quartiere.NRW“ bieten die Stadt Hattingen, die hwg eG und die FTB Wohnberatung aus Wetter im Kinder- und Jugendtreff Rau­endahl, Munscheidstr. 12A, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr an jedem ersten Montag im Monat ein umfassendes Beratungsangebot zum Thema „Wohnen im Alter“ an. Der nächste Beratungstermin findet am Montag, 3. April statt.

Ziel der kombinierten Wohnraum- und Seniorenberatung ist es, älteren Menschen den Verbleib in der eigenen Wohnung auch bei einsetzendem Unterstützungs- und Pflegebedarf zu ermöglichen – „weiter wohnen wie bisher und zwar mit möglichst hoher Lebensqualität“.

Seit Mai 2016 bietet die Alzheimer Gesellschaft Hattingen und Sprockhövel e.V. darüber hinaus zur selben Zeit die Beratung von pflegenden Angehörigen im Rauendahl an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können dieses kostenfreie Angebot ohne Anmeldung wahr­nehmen.

Quelle: Stadt Hattingen