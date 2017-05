Hattingen: Bilderbuchkino: Lieselotte hat Geburtstag

Pressemeldung vom 29. Mai 2017, 16:42 Uhr

Am Freitag, den 2. Juni um 15 Uhr lädt die Stadtbibliothek im Reschop Carré Kinder ab vier Jahren zum Bilderbuchkino mit der bekannten Bilderbuchfigur Kuh Lieselotte ein. Zu sehen und hören bekommen die Kleinen die Geschichte „Ein Geburtstagsfest für Lieselotte“ von Alexander Steffensmeier. Lieselotte hat Geburtstag. Doch auf dem Bauernhof bleibt es seltsam still. Hat keiner ihrer Freunde an ihren Geburtstag gedacht? Traurig sucht sie sich ein paar Kerzen zusammen, setzt ihren Geburtstagshut vom letzten Jahr auf und stibitzt sich in der Küche ein Stück Zwieback. Dann feiert sie eben alleine! Doch es kommt ganz anders! Karten für den Unkostenbeitrag von 1,50 Euro gibt es bereits im Vorverkauf.

Quelle: Stadt Hattingen