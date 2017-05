Hattingen: Hilfe Jugendliche und ratsuchende Eltern

Pressemeldung vom 28. April 2017, 11:32 Uhr

Die Erziehungsberatungsstelle der Stadt bietet eine Jugendsprechstunde an. Jeden ersten Donnerstag im Monat finden Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahre immer ein offenes Ohr bei Fragen rund um Schule, Familie, Freunde, Beruf. Die nächste Sprechstunde ist am Donnerstag, 4. Mai 2017 in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in der Erziehungsberatungsstelle, Bahnhofstraße 51. Zeitgleich findet eine offene Sprechstunde für ratsuchende Eltern statt. Eine Anmeldung ist möglich aber nicht notwendig, Telefon (02324) 24306, E-Mail: erziehungsberatung@hattingen.de.

Quelle: Stadt Hattingen