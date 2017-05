Hattingen: Irish Folk mit Fragile Matt

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 13:57 Uhr

Am Sonntag, 14. Mai um 11 Uhr erwartet die Interessierten im Emmy-Kruppke Zentrum an der Thingstr. 18 in Welper Mehrstimmiger Gesang umrahmt von fetzigen irischen und schottischen Tunes.

Erfrischend, gefühlvoll, fröhlich, lebendig und am Besten live. Die Band Fragile Matt, gegründet in Doolin, Irland, in 2008 von dem Iren David Hutchinson, ist mit ihrer Musik in Deutschland, Holland und Irland unterwegs. Zu den Bandmitgliedern zählen: David mit Banjo und Gesang. Bekannt seit Jahren in der Session-Szene. Mit der Bodhrán im Arm erzählt er ganze Geschichten. Fragt man ihn nach seiner Herkunft, sagt er manchmal Kilrickle (das liegt irgendwo in Irland), mal Solingen (irgendwo im Bergischen Land). Beides ist wahr. Andrea spielt Dudelsäckchen, Whistles und singt. Sie ist der kleine Power-Floh auf der Bühne. Zum Trio zählt noch Katja an der Bodhrán. Sie trommelt Tag und Nacht, wenn man sie nur lässt.Und zum Schluss des Konzerts gibt es vom Emmy-Kruppke Zentrum einen Imbiss spendiert – eine warme Gulaschsuppe.

Quelle: Stadt Hattingen