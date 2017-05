Hattingen: Seniorenbüro bietet Pflegeberatung in Apotheken

Pressemeldung vom 28. April 2017, 11:31 Uhr

Das Seniorenbüro der Stadt Hattingen bietet für interessierte Hilfebedürftige und ihre Angehörigen die „Pflegeberatung in der Apotheke“ an. Die nächsten Pflegeberatungen in den Apotheken finden am Freitag, 9. Mai von 10 bis 12 Uhr in der Bergischen Apotheke, Essener str. 12-14 und am Dienstag, 30. Mai von 10 bis 12 Uhr in der Nord Apotheke, Bochumer Straße 87 statt.

Die Mitarbeiter des Seniorenbüros glauben, dass in der Apotheke, einem Ort der Hilfeleistung, eine komplementäre Beratung für einige Kunden von Nutzen sein kann. Über Themen wie „Widersprüche bei Einstufung in Pflegegrade“, „ergänzende Pflegeleistungen durch den Sozialhilfeträger“ sowie Änderungen des Pflegestärkungsgesetzes wird in der Beratung informiert. Weiterhin sind beispielsweise Anträge für einen Schwerbehindertenausweis oder Wohngeldanträge ausgelegt.

Während des Apothekentermins wird das Seniorenbüro von einem engen Kooperationspartner dem Forschungsinstitut Behindertenhilfe Volmarstein begleitet. Die Mitarbeiter des Forschungsinstituts bieten eine Beratung über Wohnraumanpassung bei Funktionsverlusten und bestehenden Defiziten an sowie eine Ausstellung orthopädischer Hilfsmittel.

Quelle: Stadt Hattingen