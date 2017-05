Hattingen: Spannende Projektwoche der Musikschule

Pressemeldung vom 4. Mai 2017, 16:14 Uhr

Seit einigen Jahren veranstaltet die Musikschule Hattingen in der Woche vor dem Altstadtfest eine Projektwoche für alle Interessierten. In dieser Woche laufen 20 vielfältige Projekte anstelle des normalen Musikunterrichts. Orchester, Trommeln oder Gesang – alle Interessierten haben dabei die Möglichkeit das Angebot der Musikschule auszuprobieren. Einige Projektgruppen treten am Ende der Woche beim Altstadtfest auf und zeigen, was sie gelernt haben.

Wir möchten Ihnen die Projektwoche bei einem Pressegespräch vorstellen und laden Sie dazu zu am Montag, 8. Mai um 11 Uhr in die Musikschule Hattingen in der Lessingstraße ein.

Musikschulleiter Peter Brand steht Ihnen für Fragen zur Verfügung.

Quelle: Stadt Hattingen