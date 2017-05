Hattingen: Stadt sucht Interessenten für die Trägerschaft einer Kita

Pressemeldung vom 29. Mai 2017, 16:30 Uhr

Für die Trägerschaft der geplanten Kindertageseinrichtung „Am Rosenberg“ sucht die Stadt Hattingen Interessenten. Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz beziehungsweise einen Betreuungsplatz werden Plätze für über und unter dreijährige Kinder in einer neu zu errichtenden Kindertageseinrichtung „Am Rosenberg“ geschaffen. Der Neubau erfolgt durch einen Investor. Die Inbetriebnahme der 4-gruppigen Kindertageseinrichtung soll im Kindergartenjahr 2018/2019 erfolgen. Ein Interesse an der Übernahme der Trägerschaft voraussichtlich ab 1. August 2018 ist schriftlich in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Interessenbekundung Trägerschaft Kita Am Rosenberg“ bis zum 14. Juli 2017, 12 Uhr bei der Stadt Hattingen, Fachbereich Jugend, Schule und Sport, Bahnhofstr. 48, 45525 Hattingen zu erklären. In welcher Form diese Interessenbekundung möglich ist und welche Unterlagen dafür benötigt werden, erfahren Interessierte unter www.hattingen.de. Für eventuelle Rückfragen stehen Herr Willecke, Fachbereichsleiter, (Tel. 02324/204-4200 bzw. Email: e.willecke@hattingen.de) oder Frau Böker, Abteilungsleiterin, (Tel. 02324/204-4208 bzw. Email: n.boeker@hattingen.de) zur Verfügung.

Quelle: Stadt Hattingen