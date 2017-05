Herzogenrath: Einladung zu einer Bürgerversammlung

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 14:17 Uhr

In seiner Sitzung am 25.04.2017 hat der Umwelt- und Planungsausschuss beschlossen, die Öffentlichkeit an den o.g. Bauleitplanverfahren zu beteiligen. Es wird daher zu einer Öffentlichkeitsversammlung eingeladen, in der die Ziele und Zwecke der Planung durch die Verwaltung dargelegt werden und den anwesenden Bürgern Gelegenheit zur Äußerung gegeben wird. Das dem Entwurf zugrunde liegende Plangebiet liegt im Stadtteil Kohlscheid, zwischen den Straßen Markt, Puetgasse, Am Wachholder und Südstraße.

Ziel der Planung ist die Weiterentwicklung und Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen im Kohlscheider Zentrum. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes und die Änderung des Flächennutzungsplanes soll die planungsrechtliche Voraussetzung zur Realisierung einer innerörtlichen Umgehungsstraße geschaffen werden. Gleichzeitig sollen neue Bebauungsmöglichkeiten das Zentrum in Kohlscheid stärken. Somit wird durch die Planung die Fortentwicklung des Stadtteils Kohlscheids zu einem attraktiven Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort sichergestellt. Für das Verfahren wird ein Umweltbericht erstellt.

Die Bürgerversammlung findet statt am

Mittwoch, den 17.05.2017, um 19 Uhr, in der Gesamtschule Kohlscheid, Kircheichstraße 60, 52134 Herzogenrath.

Ferner steht allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit offen, die erläuterten Planentwürfe nach dieser Öffentlichkeitsversammlung bis einschließlich 24.05.2017 während der Dienststunden bei der Stadtverwaltung Herzogenrath, Rathausplatz 1, Zimmer 325 einzusehen.

Quelle: Stadt Herzogenrath