Herzogenrath: Infoabend zum Thema Trennung und Scheidung

Pressemeldung vom 28. März 2017, 16:19 Uhr

Am 05. April 2017 um 20.00 Uhr findet im FrauenKomm.Gleis1, im 1. Stock, Bahnhofstr. 15, Eurode Bahnhof, 52134 Herzogenrath, ein kostenfreier Infoabend zum Thema Trennung und Scheidung statt.

Dieser und weitere themengleiche Abende in den umliegenden Kommunen bietet der Arbeitskreis Trennung/Scheidung des ehemaligen Nordkreises an. Dem Arbeitskreis gehören die Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen, die Jugendämter sowie verschiedenste Beratungsstellen und Rechtsanwältinnen an. Neben der Verbesserung der Gesamtsituation und einer guten Vernetzung der Hilfeeinrichtungen, bietet der Arbeitskreis einmal jährlich eine Fachtagung an sowie diese Infoabende.

Die Abende bieten Betroffenen die Möglichkeit, unverbindlich Fragen zu stellen – sowohl in rechtlicher als auch pädagogischer Sicht. Oft gibt es Unsicherheiten zum Umgangsrecht, zu Absprachen in Kindergarten und Schule oder auch die Besorgnis, wenn die Kinder durch die schwierige Situation traurig werden oder in der Schule die Leistungen nachlassen.

Quelle: Stadt Herzogenrath