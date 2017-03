Pressemeldung vom 16. März 2017, 16:57 Uhr

Seit 2007 wartet Dr. Norbert Dreßen alljährlich mit seiner Freizeitbroschüre mit vielen Ausflugtipps in die Region auf. Auch diesmal stecken in dem informativen DIN A5-Heft wieder zahlreiche neue Tourenvorschläge. Da der Kreis Heinsberg 2016 der Grünmetropole beigetreten ist, hat der „Zeitvertreib“ seinen Aktionsradius entsprechend ausgeweitet und reicht jetzt erstmals vom westlichsten Punkt Deutschlands im Norden des Kreises Heinsberg bis in den Eifel-Nationalpark. So bereichern neue Freizeitangebote wie die Wegberger Wassermühlentour oder der „Wilde Weg“ auf dem Kermeter das 70-seitige DIN A5-Heft.

Die durchgängig vierfarbige Broschüre ist überall in der Region kostenlos erhältlich: im Kreishaus Düren, im Städteregionshaus, in den Geschäftsstellen der Sparkassen Aachen und Heinsberg, den Hauptgeschäftsstellen Düren und Jülich der Sparkasse Düren, in den Rathäusern der Städte und Gemeinden und in den touristischen Infopunkten. „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne liegt so nah!“ gilt nicht nur für die Inhalte der Broschüre, sondern gleichermaßen für ihre flächendeckende Verteilung.

Wie etabliert der „Zeitvertreib“ mittlerweile ist, zeigt die Nachfrage, so dass die Auflage um 5.000 Exemplare auf 30.000 Stück erhöht wurde, erklärte Dr. Dreßen, als er die neue Auflage gemeinsam mit Christoph von den Driesch, Vorsitzender des Grünmetropole e.V., in Herzogenrath vorstellte. Der ‚Zeitvertreib‘ ist ein äußerst nützlicher Begleiter für Einheimische und Gäste von außerhalb – eine echte Bereicherung für unsere Region. Die Voraussetzungen dafür stimmen: Ein Terminkalender weist auf besondere Veranstaltungen im Laufe des Jahres 2017 hin. Vorstellungen von Rad- und Wanderrouten, von Freizeiteinrichtungen, von Parks und Seen steigern den Nutzwert der Broschüre für alle, die die Region an freien Tagen erkunden wollen. Die Museen der Region sind mit einer Kurzvorstellung, ihren Kontaktdaten und Öffnungszeiten erfasst. Radler, Golfer, Kartfahrer – für alle ist etwas dabei.

In der Region ist der Zeitvertreib die einzige Broschüre, die in dieser Form über die Vielfalt der Freizeitangebote informiert und dazu animiert, seine freie Zeit in einer oder mehreren der vorgestellten Einrichtungen zu verbringen. Erneut ermuntert der „Zeitvertreib“ seine Leser zu Entdeckungsreisen im Kreis Düren und in der Grünmetropole, beflügelt den Tagestourismus in der Region und ist damit auch ein gelungener Beitrag zur Wirtschaftsförderung..

Quelle: Stadt Herzogenrath