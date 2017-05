Hilchenbach: Elternbildung „Besondere Begabung bei Kindern“

Pressemeldung vom 4. Mai 2017, 16:22 Uhr

Das Familienbüro der Stadt Hilchenbach bietet in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Kuckucksnest am 11. Mai um 19.30 Uhr im Familienzentrum, Wittgensteiner Straße 113, Hilchenbach-Dahlbruch, einen Elterninformationsabend zum Thema „Besondere Begabungen im Vorschulalter erkennen und effektiv fördern“ mit anschließender Gesprächsrunde an.

Viele begabte Kinder haben bereits in der Kindergartenzeit besondere Bedürfnisse. Sie fordern Pädagogen und Eltern jeden Tag aufs Neue heraus. Die Kinder spüren das „Anders-Sein“ zu den Altersgenossen, aber sie können diesen Umstand nicht einordnen oder fühlen sich unverstanden. Der Vortrag soll Eltern und Pädagogen ermutigen, die Kinder und ihre außergewöhnliche Spannbreite an Bedürfnissen gezielt zu begleiten und zu fördern.

Als Referenten konnte Renate Weber, Diplom-Begabungspädagogin und Fachkraft für Begabungsdiagnostik und Begabungsförderung, und Bernd Weber, systemischer Familienberater und Fachberater für Kindertageseinrichtungen und Schulen im Bereich Hochbegabung, gewonnen werden.

Der Abend ist für alle Interessierten kostenfrei. Eine Anmeldung ist wünschenswert und möglich bei Veronika Kleine, Telefonnummer 02733/53327 oder 51909.

Quelle: Stadt Hilchenbach