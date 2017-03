Hilchenbach: Kostenlose Stadtführung in Hilchenbach

Pressemeldung vom 17. März 2017, 11:24 Uhr

Rosel Six, bekannte und beliebte Gästeführerin in Hilchenbach, wird am Sonntag, den 26. März, ab 14:30 Uhr eine kostenlose Stadtführung im Rahmen der Erlebnisführungen 2017 durchführen.

Die kurzweilige Tour durch die Stadtmitte dauert etwa 100 Minuten und beginnt vor der Wilhelmsburg, Im Burgweiher 1. Besucher der bisherigen Veranstaltungen waren immer wieder erstaunt, wieviel Rosel Six über Hilchenbach berichten kann. Nicht nur Geschichtliches kommt zur Sprache, sondern auch Anekdoten bereichern die Führungen. Ernstes und Heiteres liegen oft dicht bei einander. Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung lohnt sich.

Die Führung wird von der Touristik-Information der Stadt Hilchenbach im Rahmen der Erlebnisführungen kostenlos angeboten. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Weitere Führungen unterschiedlichster Art werden im Laufe des Jahres angeboten. Den Flyer dazu erhalten Interessierte in der Touristik-Information im Rathaus oder unter www.hilchenbach.de, Suchwort Erlebnisführungen, als Download-Dokument zum Herunterladen.

Quelle: Stadt Hilchenbach