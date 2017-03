Hilchenbach: Weltgeschichtentag am 19. März in der Wilhelmsburg

Pressemeldung vom 17. März 2017, 12:21 Uhr

„Erstmalig finden Veranstaltungen zum Weltgeschichtentag in Südwestfalen statt und Hilchenbach ist zur Premiere mit dabei. In der Wilhelmsburg, Im Burgweiher 1, sorgen von 14.30 bis 18.00 Uhr drei Geschichtenerzähler für abwechslungsreiche Unterhaltung zum Jahresthema des Tages „Transformation/Umwandlung“. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos und ein Einstieg zum Zuhören ist jederzeit möglich. Die Geschichten sind zeit- und alterslos und richten sich daher an alle Generationen, also an Erwachsene und Kinder ab acht Jahren.

Die Erzählerin Katja Heinzelmann aus Bad Laasphe widmet sich im Veranstaltungsraum in der Wilhelmsburg Verwandlungsmärchen aus nah und fern. Mehrsprachige Geschichten und Märchen stehen ebenfalls auf dem Programm. Der Autor Achim Heinz aus Neunkirchen liest aus seinem Roman „Tagesbrüche“ Episoden vor, in denen die persönlichen Veränderungen der Romanfiguren offen zutage treten. Von inneren und äußeren Verwandlungen erzählen die spannenden und humorvollen Kurzgeschichten von Günter Wirtz aus Wilnsdorf. Friedhelm Nicklaus aus Bad Laasphe sorgt für das musikalische Zwischenspiel.

Museumsleiter Reinhard Gämlich von der Stadt Hilchenbach nutzt die Veranstaltung zum Weltgeschichtentag zu einer Verlängerung der Öffnungszeiten des Stadtmuseums in der Wilhelmsburg. Dieses ist am 19. März von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Besucher können also verschiedene Kulturangebote an diesem Sonntag erleben oder sogar Museumsbesuch und Geschichtenerzählung kombinieren.

Einzelheiten zu den verschiedenen Veranstaltungen zum Weltgeschichtentag in Südwestfalen sind einem Flyer zu entnehmen, der unter www.kulturregion-swf.de zum Herunterladen zur Verfügung steht.

Zum WELTGESCHICHTENTAG…

An diesem Tag wird weltweit die Kunst des Geschichtenerzählens gefeiert! Veranstaltungen in vielen Ländern sind der Kunst des mündlichen Erzählens gewidmet – mit dem Ziel, Geschichten (mit) zu teilen, sich am Reichtum der Bilder, Sprachen und Geschichten zu erfreuen und neue Kontakte zu knüpfen. Am Weltgeschichtentag sollen so viele Menschen wie möglich in den Genuss des Erzählens und Zuhörens von Geschichten, Erzählungen, Märchen, Sagen, Überlieferungen kommen. In ganz verschiedenen Sprachen und an vielen Orten auf der Welt können die Zuhörer den Erzählern lauschen.“

Quelle: Stadt Hilchenbach