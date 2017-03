Hochsauerlandwasser GmbH: Dienstjubiläum im Olsberger Rathaus

Pressemeldung vom 30. März 2017, 15:42 Uhr

Seit vielen Jahren engagieren sie sich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Olsberg und blicken am 1. April auf 25 Jahre im öffentlichen Dienst zurück: Elmar Trippe aus Küstelberg ist im Fachbereich „Bürgerservice, öffentliche Ordnung, Soziales“ vorwiegend im Bereich des Umweltschutzes tätig. Nach Berufsausbildung zum staatlich geprüften Landwirt sowie einer Umschulung zum Umweltschutztechniker ist er seit dem 1. April 1992 bei der Stadt Olsberg beschäftigt.

Der Diplom-Geograph Stefan Vorderwülbecke aus Olsberg ist im Fachbereich „Bauen und Stadtentwicklung“ vorwiegend für den Bereich Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Geographische Informationssysteme verantwortlich. Nach Tätigkeiten am Fraunhofer-Institut in Grafschaft und in einem Landschaftsplanungsbüro in Schmallenberg ist er ebenfalls seit dem 1. April 1992 bei der Stadt Olsberg beschäftigt.

