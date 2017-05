Hochsauerlandwasser GmbH: Hit-Markt: Neuer Standort für Altglascontainer

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 14:36 Uhr

Weil am Parkplatz des HIT-Marktes in der Jahnstraße Bauarbeiten beginnen, steht dieser Bereich als Standort für Altglascontainer nicht mehr zur Verfügung. Die Container befinden sich aber weiter in der Jahnstraße – und zwar zwischen dem Teppichland sowie der Lieferzufahrt zum HIT-Markt. Bis zum Ende der Bauarbeiten im Bereich des Parkplatzes am HIT-Markt finden alle Bürgerinnen und Bürger die Altglascontainer an diesem neuen Standort vor. Die Stadt Meschede bittet um Verständnis.

Quelle: Hochsauerlandwasser GmbH