Pressemeldung vom 28. April 2017, 11:45 Uhr

Mit der Aktion „Kernöffnungszeiten in Meschede“ werben die Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“ und das Stadtmarketing für den Einkaufsstandort Meschede. Ob in der Mittagspause, am späten Nachmittag oder am Wochenende – „Wir sind für Sie da“ lautet das Motto. „Einheitliche Öffnungszeiten sind für Meschede wichtig, um Kaufkraft zu binden und dem Kunden Sicherheit zu geben“, so Wirtschaftsförderin Christina Wolff.

Eine Vielzahl an Geschäften beteiligt sich bereits an der Aktion. Mit der neuen Kampagne sollen weitere motiviert werden.

„Die Innenstadt von Meschede konkurriert insbesondere am Samstag mit umliegenden

Städten“, sagt Andre Wiese, Vorsitzender der Werbegemeinschaft: „Um neben Neheim und anderen Städten bestehen zu können, ist es wichtig, als Gemeinschaft aufzutreten.“ Die Akteure setzen sich seit Jahren für einheitliche und kundenfreundliche Öffnungszeiten ein. Durch die vielen unterschiedlichen Zeiten der Geschäfte sind die Kunden oft verunsichert, wann und wo sie ihre Besorgungen erledigen können. Dabei helfen nun die vereinbarten Kernzeiten der Teilnehmer – diese haben in der Woche durchgehend bis 18 Uhr und samstags bis 16 Uhr geöffnet.

Die Aktion macht mit Hilfe von Aufklebern und gezielter Werbung auf die Geschäfte aufmerksam, die innerhalb der vereinbarten Kernöffnungszeiten – und teils auch darüber hinaus – für ihre Kunden da sind. Alle weiteren Geschäftsleute, die teilnehmen möchten, können sich gerne beim Stadtmarketing informieren. Auch wenn noch nicht alle Geschäfte an der Aktion teilnehmen, hoffen die Initiatoren darauf, dass sich bald weitere Unternehmen anschließen. Viele positive Erfahrungen wurden bereits von teilnehmenden Händlern über die Mittagszeit gesammelt. Als Pendlerstadt nutzen viele ihre Pause in Meschede für kleine Besorgungen und freuen sich über offene Türen.

Quelle: Hochsauerlandwasser GmbH