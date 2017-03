Kamp-Lintfort: Touristikmesse Niederrhein in Kalkar

Pressemeldung vom 2. März 2017, 15:34 Uhr

Am 4. Und 5. März können Sie in Kalkar Ideen und Anregungen für den nächsten Urlaub sammeln. Warum immer in die weite Ferne? Der Trend geht in Deutschland inzwischen weg vom Pauschalurlaub mit All-Inclusive in Touristen-Mekkas hin zum Individualurlaub innerhalb Deutschlands. Die Touristikmesse in Kalkar lädt am ersten Märzwochenende alle Fernweh-Geplagten ein zum Träumen vom Urlaub in Deutschland und auch am Niederrhein. Am Kamp-Lintforter Messestand gibt es allerhand zu bestaunen und zu erleben. Gemeinsam informieren Stadtmarketing, Wellings Parkhotel, Gästehaus Ermen, Segwaytouren am Niederrhein, Freie Radler Niederrhein, Verein Niederrhein Ortsgruppe Kamp-Lintfort e.V., Arbeitskreis Bergbautradition/ Team Lehrstollen, Geilings Bräu, Lebensart Events und das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp e.V. über alles, was Kamp-Lintfort touristisch zu bieten hat. Von A wie Aktiv am Niederrhein über B wie Bierverkostung bis T wie Themen-Touren auf dem Segway ist für Jeden etwas Passendes dabei: Sogar ein echter Schäferwagen für Übernachtungen in Kamp-Lintfort kann vor Ort besichtigt werden. Die Touristikmesse Niederrhein findet 2017 bereits zum 13. Mal statt. Ein tolles Animationsprogramm und diverse Mitmach-Aktionen erwarten die kleinen Besucher an den einzelnen Messeständen. Für das leibliche Wohl sorgen mehrere gastronomische Einrichtungen mit einem breit aufgestellten Speisen- und Getränkeangebot. Gemütliche Sitzbereiche laden zum Ausruhen und Verweilen ein. Informationen zur Touristikmesse Datum: 04. – 05.03.2017, geöffnet an beiden Tagen von 10 – 18 Uhr. Ort: Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar. Die Messehallen befinden sich auf dem Gelände des Wunderland Kalkar. Parken: Es gibt kostenfreie Parkplätze und ein Shuttlebus-Service zu den Messehallen. Eintritt: Eine Tageskarte kostet 6 Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Quelle: Stadt Kamp-Lintfort