Kleve: Führung durch Schenkenschanz

Pressemeldung vom 30. März 2017, 15:35 Uhr

Am Samstag, den 08. April 2017 bietet die Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH die Führung „Mit der Melkerin Änneke Schenk durch die Schanz“ an. Los geht’s um 14.30 Uhr am Parkplatz am Ortseingang. Stadtführerin Hildegard Liebeton schlüpft in dem 90-minütigen Rundgang in die Rolle der Melkerin und führt über die „Insel“. Dabei gibt es Wissenswertes über die spannende Geschichte des Klever Ortsteils Schenkenschanz, über das Leben einer einfachen Melkerin und das des schillernden Martin Schenk zu erfahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 €, eine Anmeldung bei Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve (Tel.: 02821/895090) ist erforderlich.

Quelle: Kleve Marketing GmbH & Co. KG