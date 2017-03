Kleve: Führung „Klever Köpfe“ am 02. April 2017

Pressemeldung vom 28. März 2017, 15:58 Uhr

Bei der Führung „Klever Köpfe“, die am Sonntag, den 02. April 2017 von Wirtschaft & Tourismus Kleve angeboten wird, sind noch einige Plätze frei. In dem 90-minütigen Rundgang mit Stadtführerin Wiltrud Schnütgen, der um 14.30 Uhr an der Breiestege/Ecke Hagsche Straße beginnt, geht es um bemerkenswerte Bewohner von Kleve aus vielen Jahrhunderten. Teils in Kleve geboren, teils zugezogen, haben Sie ihre Spuren in Kleve hinterlassen: Fabrikbesitzer, Künstler, Forscher, Mitglieder des Hofes, Originale und einfach Menschen, die vielen im Gedächtnis geblieben sind. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 €, es wird um Anmeldung bei Wirtschaft & Tourismus Kleve (Tel.: 02821/895090) gebeten. Die Führung findet außerdem am 30.06. und 18.08.2017 um 16.00 Uhr statt, Gruppen können die Tour darüber hinaus zum Preis von 65 € zzgl. Eintritt flexibel buchen.

Quelle: Kleve Marketing GmbH & Co. KG