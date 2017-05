Königswinter: „Computer & Internet“

Pressemeldung vom 29. Mai 2017, 16:16 Uhr

Im Rahmen von „Aktiv im Alter“ bietet die ehrenamtlich tätige Projektgruppe „Computer & Internet“ am Montag, 12. Juni 2017, in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr eine kostenlose Sprechstunde in Oberdollendorf, Cäsariusstraße 114 bei Herrn Müller-Walbrodt ( nicht im Computerclubhaus ), an. Außerdem wird eine Sprechstunde im Pfarrheim St. Joseph in Thomasberg, Am Kirchplatz 15, am Mittwoch, 14. Juni 2017, in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr, angeboten. Am Montag, 19. Juni 2017, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr, findet die kostenlose Sprechstunde im Haus Bachem, Drachenfelsstr. 4, 53639 Königswinter und am Mittwoch, 21. Juni 2017, in der Zeit von 16.00 bis 17.30 Uhr, im Rathaus Oberpleis, Dollendorfer Str. 39, 53639 Königswinter, im Cleethorpes Zimmer statt. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, über den verstärkten Einsatz von Computern und Internet älteren Mitbürgern eine umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, denn Digitalkompetenz ist das Zugangsticket in diese Welt. Für die Lösung der damit verbundenen technischen Fragen und Computerprobleme leistet die Gruppe umfassende ehrenamtliche Hilfestellung für PC, Laptop, Tablet und Smartphone. Außerdem wird Hilfe bei der Lösung von Problemen mit E-Mails, beim Einkaufen im Internet oder Online- Banking angeboten. Ebenfalls wird erklärt, wie man über Skype mit Freunden und Familienangehörigen kostenlos in Kontakt tritt. Wer Hilfe der Spezialisten braucht, kann sich an den Ansprechpartner der Gruppe, Herrn Ulrich Utsch, unter 02244/6550 wenden. Die Gruppe sucht noch Unterstützung für dieses Ehrenamt. Interessierte können sich gerne bei Herrn Utsch melden. Besuchen Sie die Gruppe auf deren Internetseite unter www.computerundinternet.info.

„Philosophischer Arbeitskreis“ Das nächste Treffen des Arbeitskreises findet am Dienstag, 6. Juni 2017 im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Ittenbach, Ringstrasse 19, um 16.00 Uhr statt. Der philosophische Arbeitskreis beschäftigt sich derzeit mit der Staatsphilosophie John Lockes und Montesquieu. Der Arbeitskreis freut sich immer über neue Interessenten und nimmt sie herzlich auf. Ansprechpartner ist Herr Dietmar Schmidt-Nekes, M.A., erreichbar unter 02223/21585.

„Lese- und Literaturkreis“ Die Gruppe lädt herzlich zu ihrem nächsten Treffen am Donnerstag, 22. Juni 2017, um 17.00 Uhr ein. Auf dem Programm steht Bettina und die Günderode. Die Gruppe trifft sich im Pfarrheim St. Remigius in Königswinter, Hauptstr. 410, hinter der Katholischen Kirche. Ansprechpartner ist Herr Dr. Erhard Schulte, erreichbar unter 02244/5657.

