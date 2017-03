Königswinter: „… und wie heißt das Zauberwort?“

Pressemeldung vom 15. März 2017, 17:00 Uhr

Am Donnerstag, dem 16. März 2017, ist das Improvisationstheater RatzFatz aus Münster mit einem Programm rund um das Thema Familie zu Gast im Bürgerhaus Aegidienberg, Aegidiusplatz, 53604 Bad Honnef-Aegidienberg. Die interkommunale Kooperationsgemeinschaft „Wir gemeinsam für Kinder und Familien im Siebengebirge“, bestehend aus den Familienzentren, der VHS Siebengebirge sowie der Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Städte Bad Honnef und Königswinter, lädt Eltern und Interessierte zu einer weiteren gemeinsamen Veranstaltung ein. Im Mittelpunkt des Abends steht Gewohntes aus dem Familienalltag; aus dem Stegreif improvisiert, in Szene gesetzt und auf humorvolle Art dargestellt. In dem Stück “ … und wie heißt das Zauberwort?“ dreht sich alles rund um das Thema Familie. Das Improvisationstheater, bestehend aus drei Schauspielern und einem Musiker macht Theater aus dem Stegreif. Beginn der Aufführung ist 20.00 Uhr. Restkarten stehen an der Abendkasse ab 19.30 Uhr zur Verfügung. Die Theatergruppe RatzFatz hat sich im Jahr 1999 gegründet und ist mittlerweile durch fast 500 Showauftritte im In- und Ausland bekannt.

Quelle: Stadt Königswinter