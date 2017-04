Kulturbüro Lünen: Kabarett & Co. im Doppelpack: Nils Heinrich und Götz Frittrang am Donnerstag, 27.04.2017 um 20 Uhr im Heinz-Hilpert-Theater Lünen

Pressemeldung vom 20. April 2017, 16:16 Uhr

Runter vom Sofa und ab ins Theater! Gleich im Doppelpack gibt es am Donnerstag, 27.04.2017 um 20 Uhr „Kabarett & Co.“ im Heinz-Hilpert-Theater Lünen. Nils Heinrich und Götz Frittrang präsentieren ihre aktuellen Programme „Mach doch’n Foto davon! – Unverschämte Geschichten und infizierendes Liedgut.“ und „Götzseidank“.

Nils Heinrich, der tiefenentspannte Satiriker unter den Kabarettisten, holt auf der Bühne zu einem erfrischenden Rundumschlag gegen die Merkwürdigkeiten des Lebens aus. Von der Amazon-Rezension bis zum Treueherzchen, vom Munitionsfabrikanten bis zum verhinderten Revoluzzer. In seinen Geschichten steigert Nils Heinrich die Normalität zur Farce und sorgt für Unordnung in der Welt der festgefahrenen Gedanken und Meinungen. Nils Heinrich ist der nette Junge von nebenan, der immer freundlich grüßt, der sich aber als äußerst kreativ beim Ausdenken fieser Streiche erweist. Dazu singt und klampft er, der charmante Rebell gegen die „neudeutschdoofe Betroffenheitsbefindlichkeit“, wie beiläufig seine musikalischen Beiträge.

Götz Frittrang entführt mit seinem „Stand Up Kabarett“ und großer Wortkraft das Publikum in „gesponnene“ Welten voll absurder Situationen und irrwitzig zugespitzter Alltagsbeobachtungen. In seinem Programm geht es um den ewigen Konflikt zwischen Jung und Alt, die neue Volkskrankheit „Phantomvibrieren“, Kindererziehung mittels Angst und Einschüchterung, Nacktbilder, Schlesien, Wurstsalat, Napoleons Rückmarsch von Moskau und noch vieles mehr. Frittrangs Erzählweise umfängt das Publikum, lässt es alles glauben, auch den absurdesten Unsinn, zu 100 Prozent. Ein Muss für jeden Freund bitterböser Komik!

Es gibt noch Karten! Preise Einzeltickets: 18 bis 26 € / erm. 9 bis 13 € für SchülerInnen, Azubis, Studierende und Bundesfreiwilligendienstleistende.

Infos und Ticketservice: Kulturbüro Lünen (Eingang Hansesaal), Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299 und bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse im Theater ist 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet.

Weitere Infos: http://www.luenen.de/hilpert/2017-04-27.php

Quelle: Kulturbüro Lünen