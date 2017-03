Kulturbüro Lünen: Schauspiel „Chuzpe“ mit Ulrike Folkerts am Mittwoch, 05.04.2017 um 20 Uhr im Heinz-Hilpert-Theater Lünen

Pressemeldung vom 13. März 2017, 15:18 Uhr

Ulrike Folkerts und Joachim Bliese sind in „Chuzpe“, einem sprühendem Roman über Väter und Töchter, polnische Küche und New Yorker Neurosen am Mittwoch, 05.04.2017 um 20 Uhr im Heinz-Hilpert-Theater Lünen zu Gast. Freuen Sie sich auf eine Geschichte ernster Irrungen und komischer Wirrungen, auf ein Stück, das zu Herzen geht, und mit – so viel sei verraten – märchenhaftem Happyend, das Lust auf mehr Chuzpe im Leben macht!

Tickets sind noch erhältlich zum Preis von 14 bis 23 € / ermäßigt 7 bis 11,50 €.

Infos und Ticketservice: Kulturbüro Lünen (Eingang Hansesaal), Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299 und bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen.

Die Theaterkasse ist jeweils 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet und unter der Rufnummer 02306 104-2434 zu erreichen.

Quelle: Kulturbüro Lünen