Lemgo: Soweit … alles in Ordnung (Sketch-Programm)

Pressemeldung vom 20. März 2017, 16:49 Uhr

Am Sontag, dem 09. April, um 15:30 Uhr gastiert das Ensemble der VHS Seniorenbühne Detmold auf Einladung der Theatergruppe STATTGESPRÄCH im Lemgoer Kurbahnhof. Zur Aufführung gelangt ein Sketch-Programm, in dem unter anderem ein Abendspaziergang zur Ehekriese eskaliert oder ein Immobilienverkauf völlig anders als geplant verläuft. Kurz- Szenen, in denen die Lachmuskeln reichlich gekitzelt werden.

Senioren oder Personen mit geringem Einkommen können für die Vorstellung noch stark vergünstigte Restkarten für 7,00 Euro in der Seniorenberatung der Stadtverwaltung Lemgo im Schmiedeamtshaus (TEL. 05261/ 213-298) bei Herrn Wiemann erwerben.

Quelle: Alte Hansestadt Lemgo