Lemgo: Vorbereitungen zur Aktion „Frühjahrsputz“ laufen

Pressemeldung vom 21. März 2017, 15:55 Uhr

Der Frühjahrsputz in Lemgo hat Tradition. In diesem Jahr findet die Aktion vom 27. März bis 01.April in Lemgo und seinen Ortsteilen statt. Vereine, Gruppen, Organisationen, Schulen und Kindergärten sowie freie Bürgergruppen sind hierzu wieder herzlich eingeladen in einer gemeinsamen Reinigungsaktion Orte, Straßen, Wege, Plätze und öffentlich zugängliches Gelände von Unrat und Müll zu befreien.

Bürgermeister Dr. Reiner Austermann dankt den Gruppen die sich bereits gemeldet haben und bittet alle diejenigen, die sich noch an der Aktion einbringen möchten um ihre Unterstützung. Der Haupttag des diesjährigen Frühjahrsputzes wird der 01.April sein. Nach getaner Arbeit gibt es wieder bei den Städtischen Betrieben Lemgo die obligatorische, von der Freiwilligen Feuerwehr gekochte Erbsensuppe. Wer noch an der Aktion teilnehmen möchte, setzt sich bitte mit dem für die Organisation zuständigen Mitarbeiter Michael Becker von der Feuerwehr Lemgo, unter (05261) 213-253 in Verbindung.

Quelle: Alte Hansestadt Lemgo