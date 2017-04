Lünen: Bezirksdelegiertentag 2017

Pressemeldung vom 27. April 2017, 14:28 Uhr

Sport und Kultur – im Schützenwesen geht beides Hand in Hand. Über 13.000 Mitglieder in 153 Vereinen widmen sich aktuell im Bezirk Hellweg des Westfälischen Schützenbundes dieser jahrhundertelangen Tradition. Beim jährlichen Bezirksdelegiertentag feiern bis zu 300 Vertreter der sieben Schützenkreise, die im Bezirk vereint sind, ehrenamtliches Engagement und Gemeinschaftssinn

Im Zuge des 50-jährigen Jubiläums des Schützenkreises Lünen finden die Feierlichkeiten dieses Jahr im Bürgerhaus Brambauer statt. Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns kam in diesem Zusammenhang am Dienstag, 25. April 2017, eine besondere Ehre zu: Der Bezirksvorsitzende Arnold Kottenstedde sowie Vertreterinnen und Vertreter des Schützenkreises Lünen übergaben ihm das offizielle Banner des Bezirks Hellweg. Bis zum Bezirksdelegiertentag am 9. September 2017 wird Bürgermeister Kleine-Frauns das Banner im Rathaus verwahren, wo es bis zur Rückgabe an den Bezirk den Ratssaal schmückt.

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle