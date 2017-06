Lünen: Fronleichnamsprozession in Brambauer

Pressemeldung vom 9. Juni 2017, 11:48 Uhr

Die Abteilung Verkehrssicherung weist auf eine Fronleichnamsprozession am 15. Juni hin.

In Brambauer führt die Kirchengemeinde Herz-Jesu ab 11 Uhr eine Prozession durch. Sie beginnt an der Herz-Jesu-Kirche an der Waltroper Straße und verläuft im Weiteren über die Wittekindstraße, Hermannweg, Hermannweg, Königsheide und Reichsweg bis zur St.-Barbara-Kirche, Mühlenbachstraße. Verkehrsteilnehmer werden in den genannten Straßenzügen um besondere Vorsicht gebeten.

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle