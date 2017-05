Lünen: Schützenumzüge in Brambauer

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 14:33 Uhr

Der Schützenverein Brambauer führt am 25. Mai und am 3. Juni Schützenumzüge durch. Folgende Straßenzüge sind betroffen:

25. Mai, von 11 bis 12 Uhr: Abholung des Königspaares im Starweg, Haus-Nr. 40, von dort über Emil-Stade-Straße, Ottostraße, Waltroper Straße, Wittekindstraße und Yorckstraße bis zum Marktplatz Brambauer.

3. Juni, von 15 bis 16 Uhr: Start am REWE-Parkplatz, Mengeder Straße 5, Waltroper Straße, Josefstraße, Diesterwegstraße, Wittekindstraße, Friedhofstraße und Königsheide. In Höhe der Yorckstraße verlassen der Schützenverein Brambauer und die Königswagen den Zug und begeben sich zum Marktplatz.

Alle anderen Umzugsteilnehmer setzen den Weg auf der Königsheide, Waltroper Straße, Wittekindstraße und Yorckstraße fort, marschieren in Höhe des Marktplatzes vorbei an den Königspaaren und kehren über die Königsheide und Mengeder Straße zurück zum REWE-Parkplatz.

Der Schützenverein Brambauer und das Königspaar nehmen nach dem Vorbeimarsch ebenfalls den Weg vom Marktplatz über die Yorckstraße, Königsheide und Mengeder Straße zum Parkplatz REWE.

Ebenfalls am 3. Juni, von 18:30 bis 19 Uhr, versammeln sich die Schützen am Ehrenmal in der Elsa-Brändström-Straße, um anschließend über die Brechtener und Mengeder Straße zum REWE-Parkplatz zu ziehen.

Alle Verkehrsteilnehmer werden in den genannten Straßen um besondere Vorsicht gebeten.

Quelle: Stadt Lünen, Pressestelle