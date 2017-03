Meschede: Peter Liese: Die Bäume der Rechtspopulisten wachsen nicht in den Himmel

Pressemeldung vom 16. März 2017, 15:51 Uhr

Klare Abgrenzung gegenüber Antieuropäern führt in den Niederlanden zu Erfolg

Der südwestfälische CDU Europaabgeordnete Dr. Peter Liese zeigt sich „sehr erleichtert“ über das Wahlergebnis in den Niederlanden. „Vor Wochen sah es noch so aus, dass der Rechtspopulist und Anti-Europäer Geert Wilders in den Niederlanden klar stärkste Partei werden würde. Jetzt ist er deutlich abgeschlagen hinter der Partei von Regierungschef Rutte. Dies ist ein gutes Signal auch für die Wahlen in anderen Ländern Europas. Der Erfolg der Rechtspopulisten ist keineswegs zwangsläufig und ihre Bäume wachsen nicht in den Himmel. Insbesondere dann nicht, wenn sich, wie in den Niederlanden, alle proeuropäischen Parteien darauf verständigen keinesfalls mit Anti-Europäern und Rechtspopulisten zusammen zu arbeiten“, erklärte Liese.

Quelle: Stadt Meschede