Meschede: Peter Liese freut sich über Macrons Wahlsieg in Frankreich. „Jetzt Europa gemeinsam nach vorne bringen.“

Pressemeldung vom 8. Mai 2017, 15:01 Uhr

Der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete freut sich über den Wahlsieg des proeuropäischen Kandidaten Emmanuel Macron bei der Stichwahl um das Präsidentschaftsamt in Frankreich. „Es ist gut, dass man mit einer klar proeuropäischen Politik in Europa noch Wahlen gewinnen kann. Im Gegensatz zu den Wahlen in den USA und der Volksabstimmung in Großbritannien haben sich nicht nationale und rückwärtsgerichtete Kräfte durchgesetzt. Es gibt Hoffnung für Europa. Gemeinsam mit Emmanuel Macron müssen wir Reformen anpacken, um Europa nach vorne zu bringen“, so Liese.

Quelle: Stadt Meschede