Mettmann: Frauenfilmtag am 10. Mai: MARIE CURIE

Am 10. Mai 2017 veranstaltet die ECCOPLEXX METTMANN GmbH in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten der Städte Mettmann und Wülfrath den Frauenfilmtag im Weltspiegel-Kino in Mettmann:

„Mit MARIE CURIE wirft Regisseurin Marie Noëlle einen sehr persönlichen Blick auf das bewegte Leben der zweifachen Nobelpreisträgerin. Sie konzentriert sich in ihrem Film auf die Jahre zwischen der Verleihung der beiden Preise, die für Marie Curie von tragischen Ereignissen wie dem Tod ihres Mannes und wissenschaftlichen Mitstreiters Pierre genauso geprägt waren wie von privaten und beruflichen Erfolgen und Niederlagen – und von einer großen neuen Liebe zu ihrem Kollegen Paul Langevin, die in einem öffentlichen Skandal mündete. So zeigt MARIE CURIE die legendäre Wissenschaftlerin von einer bislang unbekannten, privaten Seite und zeichnet das bewegende, emotionale und überraschende Bild einer leidenschaftlichen und starken Frau, die ihren Weg gegen alle Widerstände geht, und die für ihr Glück immer wieder kämpfen muss…“

Termin: Mittwoch, den 10.05.2017 Uhrzeit: 20.00 Uhr Veranstaltungsort: Weltspiegel-Kino, Düsseldorfer Straße 2, 40822 Mettmann Veranstalter/-in: ECCOPLEXX METTMANN GmbH Kooperationspartnerinnen: Gleichstellungsbeauftragte der Städte Mettmann und Wülfrath

Kosten: Eintritt: 10 € incl.: ein Glas Sekt oder Mineralwasser Vorbestellung der Karten ist möglich unter www.weltspiegelmettmann.de oder täglich ab 14.30 Uhr an der Kinokasse

Das Thema der diesjährigen Filmreihe lautet „Frauen, die die Welt beweg(t)en“. Zu sehen sind Filme über Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen, Abenteuerinnen, Pionierinnen, Weltreisende. Frauen, die ihre Leidenschaft, ihre Ideen mit Durchsetzungskraft verfolgen und keine Angst haben, ihr Leben zu riskieren. Frauen, die starke Vorbilder für Frauen sind. Schauen Sie mit Ihren Freundinnen und Freunden die Filme an!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.weltspiegelmettmann.de

