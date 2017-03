Minden: Florale Frühlingsdeko im Treffpunkt Johanniskirchhof gestalten

Pressemeldung vom 23. März 2017, 14:51 Uhr

Floral ist das Thema am 6. April im Treffpunkt Johanniskirchhof. In der Zeit von 14 Uhr bis ca. 17 Uhr kann unter Anleitung von Monika Kühme tolle Frühlingsdeko gesteckt werden. Der Kostenbeitrag beläuft sich – inklusive aller Materialien – auf 12 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und um eine Anmeldung wird bis zum 28. März gebeten. Für die Anmeldung wenden sich Interessierte persönlich, telefonisch oder per E-Mail an den: Treffpunkt Johanniskirchhof (Öffnungszeiten Mo-Fr 10 – 13.30 Uhr und 13.30 – 17.30 Uhr), Johanniskirchhof 4, 32423 Minden, Telefon: 0571/64576484, E-Mail: r.raschke@minden.de.

Quelle: Stadt Minden