Pressemeldung vom 10. März 2017, 10:55 Uhr

Die Stadt Minden bietet ihren Neubürgerinnen und Neubürgern sowie den Eingebürgerten seit Ende Oktober 2016 eine „Willkommenstour“ an. „Wir wollen den neuen Mindenern unsere Stadt näher bringen. Dazu bietet sich eine Bustour besser als zum Beispiel ein Stadtrundgang zu Fuß an“, beschreibt Bürgermeister Michael Jäcke die Idee. Bis zu 50 Neu-Mindener können an der informativen und kostenlosen Fahrt durch viele Stadtteile teilnehmen. Für die nächste Tour am Sonntagnachmittag, 2. April, um 15 Uhr ab Kanzlers Weide gibt es noch freie Plätze. Anmeldungen dafür werden weiterhin angenommen. Eine weitere Fahrt findet am 2. Juli 2017 statt. Bei guter Resonanz wird es weitere Termine geben.

Das Angebot richtet sich an die 5.000 bis 6.000 Neubürger*innen, die jährlich im Durchschnitt nach Minden ziehen, aber auch an die zwischen 120 und 130 jährlich eingebürgerten Einwohner*innen, die von einer ausländischen in die deutsche Staatsbürgerschaft gewechselt sind. Bei der Anmeldung im Bürgerbüro oder bei der Einbürgerung in der Ausländerbehörde erhalten sie die Postkarte mit der Einladung zur Willkommenstour. Die Karten werden seit dem 1. August 2016 ausgegeben.

Den neuen Einwohnern werden bei einer 90-minütigen Busfahrt durch Minden Sehenswürdigkeiten, wichtige Anlaufstellen sowie Orte der Bildung und der Kultur vorgestellt. Begleitet wurde die erste Tour von Bürgermeister Michael Jäcke, die weiteren von der stellvertretenden Bürgermeisterin beziehungsweise den stellvertretenden Bürgermeistern. Erläuterungen zur Stadtgeschichte geben während der Tour erfahrene Stadtführer*innen der Minden Marketing GmbH. Die Willkommenstour ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt sowie der Minden Marketing GmbH.

Alle Neubürger*innen, die eine Postkarte als Einladung für die Willkommenstour erhalten haben, können sich für die nächste Tour am 2. April mit der ausgefüllten Karte oder per E-Mail an h.busch@minden.de anmelden.

Quelle: Stadt Minden – Pressestelle