Minden: Stammzellenregistrierung für Janno: Kostenfreies Parken auf dem Martinikirchhof

Pressemeldung vom 30. März 2017, 16:01 Uhr

Am 31. März gibt es in Minden in der Aula des Weserkollegs eine Registrierungs-Aktion für den 7-jährigen Janno. Er hat Blutkrebs. Ihm kann eine Stammzellspende das Leben retten. Um diese Aktion zu unterstützen wird in der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr das Parken auf dem Martinikirchhof kostenfrei sein.

Für viele Patienten ist die Stammzellspende die einzige Überlebenschance. Um Janno zu helfen, kann jeder der gesund ist und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, sich am Freitag, 31. März 2017, von 11 bis 16 Uhr in der Aula des Weser-Kollegs in Minden als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Mindens Bürgermeister Michael Jäcke unterstützt als Schirmherr die Aktion.

Quelle: Stadt Minden