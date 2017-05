Moers: Anne-Frank-Gesamtschule besuchte Moerser Partnerstadt Bapaume

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 14:31 Uhr

„Der Austausch war für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Das kann ich mit Fug und Recht für unsere Seite behaupten, aber auch die Verantwortlichen und Engagierten auf französischer Seite haben uns dies mehrfach spüren lassen und betont.“ Für Hannegret Gucek-Rehn, Schulleiterin der Anne-Frank-Gesamtschule, und die elf Schülerinnen aus den Französischkursen der 7., 8. und 9. Jahrgangsstufe war die Reise in die Moerser Partnerstadt Bapaume etwas ganz Besonderes. Die Fahrten und Ausflüge sowie das Programm in der Schule Ende April waren hochwertig und spannend, die Aufnahme und Betreuung in den Gastfamilien herzlich. Die Stadt Moers hat sich aus Mitteln der Städtepartnerschaft an den Kosten für die Busreise beteiligt. Auf der Homepage www.anne-frank-ge.de haben die Schülerinnen in Form eines Tagesbuchs ihre Eindrücke geschildert. Der Gegenbesuch ist für Ende November/Anfang Dezember geplant.

Quelle: Moers – Pressestelle