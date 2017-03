Moers: Löschzug Schwafheim lädt am 15. April zum Osterfeuer ein

Pressemeldung vom 28. März 2017, 16:17 Uhr

Zum traditionellen Osterfeuer lädt die Feuerwehr Moers Löschzug 5 Schwafheim am Samstag, 15. April, auf das Gelände am Gerätehaus (Düsseldorfer Straße 270) ein. Zur Einstimmung starten die Blauröcke ab 17 Uhr mit dem Verkauf von Kaltgetränken und leckeren Speisen vom Grill. Zur Abenddämmerung wird das Osterfeuer entzündet (Foto: Löschzug Schwafheim). Der Eintritt ist frei. Die Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs würden sich über mindestens so viele fröhliche Besucher freuen wie im Vorjahr. Die Feuerwehr Schwafheim veranstaltet in diesem Jahr das 21. Osterfeuer.

Quelle: Moers – Pressestelle