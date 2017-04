Pressemeldung vom 27. April 2017, 14:49 Uhr

Wer im Beruf häufig Präsentationen erstellen muss, kann dies am besten mit dem Programm Microsoft PowerPoint tun. Um hier richtig fit zu werden, veranstaltet die vhs Moers – Kamp-Lintfort am Wochenende 6./7. Mai im Diesterweg-Forum Kamp-Lintfort (Vinnstraße 40) ein Intensivkurs für Einsteiger. In kompakter Form erfahren die Teilnehmenden, wie man einfach und schnell professionelle Präsentationen erstellt.

Quelle: Moers – Pressestelle