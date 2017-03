Moers: Runder Tisch Umwelt: Fledermäuse haben an der Aumühle Sommerquartiere

Pressemeldung vom 15. März 2017, 17:01 Uhr

Für das Gelände rund um die denkmalgeschützte Aumühle an der Venloer Straße / Ecke Krefelder Straße hat der „Runde Tisch Umwelt Moers“ eine Patenschaft übernommen. Nun ist es „fit“ für den nahenden Sommer. Am Mittwoch, 8. März, hat der NABU Moers / Neukirchen-Vluyn weitere Fledermaus-Sommerquartiere in verschiedenen Ausführungen an den Bäumen angebracht. Sie sollen den unterschiedlichen Ansprüchen von Wasser-, Zwerg und Rauhhautfledermäusen sowie diversen anderen Arten Rechnung tragen. „Während des Anbringens konnte ich bereits Schafstelzen und den ersten Sperber beobachten“, freut sich Harald Fielenbach vom NABU, dass hier bereits im März die Natur erwacht ist. Das Gelände um die Aumühle herum ist ein besonderer Ort. Die LINEG hatte den Moersbach sowie darin einmündende Fließgewässer renaturiert. Die in die Jahre gekommene Streuobstwiese hat der Runde Tisch vor einigen Wochen durch Baumschnitt gepflegt, alte Obstbaumsorten wurden neu gepflanzt und eine Steinkauz-Niströhre angebracht. Die Anlage einer Benjes-Hecke soll künftig Vögeln und Kleintieren sowie Amphibien Zuflucht bieten.

