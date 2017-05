Moers: Spontaner Bürgermeisterbesuch bei Elanza

Pressemeldung vom 15. Mai 2017, 15:42 Uhr

Da staunten die Mitarbeiterinnen, als Bürgermeister Christoph Fleischhauer am Donnerstag, 11. Mai, die neue Filiale von „Elanza Fashion & Home“ (Homberger Straße 34b, ehemals „Strauss“) besuchte. Das Stadtoberhaupt sowie die beiden Wirtschaftsförderer Jens Heidenreich und Frank Putzmann waren auf einem Unternehmensbesuch in einer Nachbarimmobilie und hatten dort erfahren, dass der Laden an dem Tag eröffnet hat. Die städtischen Vertreter wünschten alles Gute zum Start und boten ihre Unterstützung bei Fragen oder Problemen an. Leiterin Angela Ridderskamp und ihre Mitarbeiterinnen freuten sich sehr über die guten Wünsche und den Besuch.

Quelle: Moers – Pressestelle