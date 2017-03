Moers: Weitere Bomben in Utfort werden am Mittwoch entschärft

Pressemeldung vom 28. März 2017, 16:01 Uhr

Erneuter Bombenfund in Utfort: Auf einem Feld an der Rheinberger Straße unterhalb der Steigerstraße hat der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf zwei britische Bomben-Blindgänger mit mechanischem Aufschlagzünder aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Seit mehreren Monaten finden wegen einer geplanten Baumaßnahme vor dem damaligen Rheinpreußen-Treibstoffwerk Sondierungsarbeiten statt. Die Bomben werden am Mittwoch, 29. März, ab 10 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr entschärft. Ab 9.30 Uhr sind mehrere Straßen in der näheren Umgebung abgesperrt, u. a. Teile der Rheinberger Straße, der Kampstraße und der Rathausallee. Ebenfalls bis 9.30 Uhr müssen in einem Radius von 250 Metern um die Fundstelle (Sicherheitszone 1) Gebäude verlassen werden. Rund 120 Personen sind hier gemeldet. Während der Entschärfung dürfen sich im Radius von 500 Metern keine Menschen im Freien aufhalten (Sicherheitszone 2/ca. 1.000 Personen). Der Fachdienst Ordnung informiert die Betroffenen mit Handzetteln. Die Buslinien 911, 32 und 68 werden umgeleitet, die Züge zwischen Xanten und Duisburg gestoppt. Wer im Evakuierungsbereich wohnt, kann sich bei Bedarf ab 8 Uhr in der Cafeteria des Christlichen Jugenddorfs (Wittfeldstraße 49) aufhalten.

Quelle: Moers – Pressestelle