Niederkassel: Noch Plätze frei! Fahrt in den Movie Park Bottrop mit dem Jugendclub Widdig!

Pressemeldung vom 23. März 2017, 14:47 Uhr

Der Jugendclub Widdig fährt in den Osterferien, am Samstag dem 22.04.2017, mit einem modernen Fernreisebus in den Movie Park Germany bei Bottrop-Kirchhellen. Der Movie Park Germany ist ein saisonaler Freizeitpark mit zahlreichen Attraktionen rund um das Schwerpunktthema Film. Vor allem Jugendliche, die Nervenkitzel mögen, kommen auf den Achterbahnen und anderen Fahrgeschäften garantiert auf ihre Kosten. Abfahrt ist um 9:00 Uhr am Jugendclub Widdig, Markusstraße 60, 53859 Niederkassel, die Rückankunft voraussichtlich gegen 20:00 Uhr am selben Ort. Jugendliche ab 12 Jahren können für nur 38,- € (beinhaltet Eintritt in den Park und Busfahrt!) an dem Ausflug teilnehmen. Anmeldungen sind ab sofort im Jugendclub Widdig zu den üblichen Öffnungszeiten (i.d.R. Di. – Fr. ab 15 Uhr) möglich. Es sind noch wenige Restplätze verfügbar. Anmeldeschluss ist der 31.03.17.

Quelle: Stadt Niederkassel