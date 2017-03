Recklinghausen: Enthüllung und Einweihung des Schwibbogens

Pressemeldung vom 30. März 2017, 15:44 Uhr

Der Schwibbogen erinnert an die Zeche König Ludwig und die Entstehung der Ruhrfestspiele Recklinghausen. Am Montag, 3. April, wird das Kunstwerk an der Dorstener Straße/am Zugang zum Fußweg zu den Ruhrfestspielen aufgestellt. Die feierliche Enthüllung und Einweihung findet um 19.30 Uhr statt. Dazu sind alle interessierten Bürger eingeladen.

Der Schwibbogen ist eine gemeinsame Aktion der Stadt Recklinghausen – der Fachbereiche Ingenieurwesen und Wirtschaftsförderung -, des Geschichtskreises Zeche König-Ludwig und der RAG Deutsche Steinkohle. Bei der Einweihung sind Bürgermeister Christoph Tesche, Bernd Tönjes von der RAG und Hans Dieter Pröve vom Geschichtskreis Zeche König-Ludwig dabei. Anwesend sein werden auch Vertreter der Kirche. Musikalisch umrahmt wird das Programm durch die Bergkapelle.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit