Recklinghausen: Jubiläumsaktion 1000 Gesichter

Pressemeldung vom 2. März 2017, 15:59 Uhr

In 2017 feiert Recklinghausen die erste urkundliche Erwähnung vor 1000 Jahren: 1017 taucht der Name „Ricoldinchuson“ in einer Urkunde auf. Daher wird es unter dem Motto „Blick zurück nach vorn“ zahlreiche Aktionen geben. Eine dieser Aktionen mit dem Namen „1000 Gesichter“ wollen wir Ihnen bei einem Presse- und Fototermin vorstellen. Dahinter steckt eine Fotoaktion in allen Stadtteilen, bei der eine Fotobox im Einsatz sein wird.

Außerdem werden Bürgermeister Christoph Tesche, Beigeordneter Ekkehard Grunwald, Lars Tottmann und Marius Ebel von Arena Recklinghausen sowie Dr. Michael Schulte, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, eine neue Broschüre mit einer Übersicht aller Jubiläumsaktivitäten und ein Heft mit Merchandising-Ideen zum Stadtjubiläum für Händler und Unternehmen vorstellen.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit