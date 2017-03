Recklinghausen: Verbraucherforum 60+: Chancen und Herausforderungen des Internets

Pressemeldung vom 15. März 2017, 15:49 Uhr

Ob Informationssuche, Einkaufen, Rat oder Freunde finden – das Internet ist aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Auch immer mehr ältere Verbraucher nutzen das Internet. Der Seniorenbeirat der Stadt Recklinghausen lädt daher am 21.März zu einer kostenlosen Veranstaltung für Verbraucher 60+ ein, bei der verschiedene Aspekte der Internetnutzung behandelt werden.

Neben vielen Informationen hilft das Internet besonders der Generation 60+, Kontakte zu pflegen. Beim Interneteinkauf kann man rund um die Uhr unabhängig vom Ladenschluss und bequem von zu Hause aus in einem breiten Warenangebot einkaufen. „Die Qualifikation der älteren Generation zum verantwortlichen Umgang mit dem Internet ist Voraussetzung, um positive Aspekte des Internets nutzen und Fallstricke erkennen zu können. Deshalb finanziert das Verbraucherschutzministerium Nordrhein- Westfalen bereits die sechste Staffel mit fünf Veranstaltungen zu diesem Thema. Es ist eine sinnvolle Verbraucherbildung für die Zielgruppe 60+ im Bereich der neuen Medien und Märkte“, so Verbraucherschutzminister Remmel.

Der mündige Internetnutzer steht daher im Mittelpunkt der Informationsveranstaltung, die am 21.März von 09:30 bis 13:30 Uhr im Bürgerhaus Süd (Kleiner Saal), Körnerplatz 2, 45661 Recklinghausen gemeinsam mit der VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. (Bundesverband) und der Landesseniorenvertretung stattfindet. Referenten u. a. der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen diskutieren mit den Teilnehmern die Themen: „Online einkaufen & Gesundheitsdienste“, „Schutz im Internet & Schutz vor Abzocke“ sowie „Soziale Netzwerke & Kommunikation im Netz“.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Um jedem Teilnehmer einen Platz anbieten zu können, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Interessierte wenden sich dazu an Rudolf Koncet unter der Tel.: 02361 / 16 055 oder per E-Mail unter: rudolf.koncet@email.de.

Quelle: Stadt Recklinghausen – Öffentlichkeitsarbeit