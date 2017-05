Remscheid: Das Pfingstwochenende beim Remscheider Sommer 2017

Pressemeldung vom 29. Mai 2017, 16:42 Uhr

Pfingstsonntag, 4. Juni, 16 Uhr, Carretera Sur „Musik aus Nicaragua im Herzen Remscheids“, in der Konzertmuschel im Stadtpark Carretera Sur spielen eine außergewöhnlich lebendige Musik , in der die verschiedenen Einflüsse der Bandmitglieder miteinander verschmelzen: Lateinamerikanische Musik, Jazz, Klassik und europäische Alte Musik. All diese Genres kommen in den gefühlvollen Kompositionen von Karla Domínguez zusammen. Gleichzeitig zeigen ihre Interpretationen der traditionellen Musik Nicaraguas ein tiefes Verständnis des musikalischen Erbes, verbunden mit einem neuen und frischen Bandklang.

Pfingstmontag, 5. Juni, 11 Uhr, „Kirche im Grünen“ in der Konzertmuschel im Stadtpark Auch in diesem Jahr findet bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein wieder der Gottesdient im Stadtpark statt. Bei schlechtem Wetter wird in die Lutherkirche ausgewichen.

Pfingstmontag, 5. Juni, 16 Uhr, „Conni“ WODO Puppentheater in der Konzertmuschel im Stadtpark „Conni“ ist eine sehr erfolgreiche Buchreihe, die es seit fast zehn Jahren gibt. Kein Wunder, dass an Wodo Puppenspiel eines Tages vom Publikum der Wunsch herangetragen wurde, das beliebte Puppentheater möge „Conni“ inszenieren. Und so ist es dann geschehen – von dem Ergebnis können sich die kleinen und großen Zuschauer an diesem Nachmittag im Stadtpark überzeugen.

Quelle: Presseinformation der Stadt Remscheid