Pressemeldung vom 29. Mai 2017, 16:37 Uhr

Nach einem holprigen Auftakt bei 15 Grad und Regenschauern ist das Freibad Eschbachtal am vergangenen langen Wochenende bei hochsommerlichen Temperaturen so richtig in die Freibadsaison 2017 gestartet.

Knapp über 3.000 begeisterte Badegäste freuten sich in diesen Tagen über ein liebevoll hergerichtetes Bad und nutzten das kühle Wasser als willkommene Abkühlung – so die erfreuliche Bilanz des Bad-Teams, das den Gästen außerdem eine ausgelassene und friedliche Stimmung bescheinigte.

Und weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Gästen viel Lob erhielten für den neu angelegten Spielplatz und den ein oder anderen „Daumen hoch“ beim Verlassen des Bades, gibt’s an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön vom „Team Freibad Eschbachtal“ an alle, die am vergangenen Wochenende das Freibad Eschbachtal besucht haben!

Quelle: Presseinformation der Stadt Remscheid