Pressemeldung vom 23. März 2017, 14:52 Uhr

Mittwoch, 19. April 2017, 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr, Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben

Kommt mit in das in 2016 neu eröffnete Wissenshaus Wanderfische! In direkter Nachbarschaft der Sieg erfahrt ihr dort viel Spannendes über die „Lebensadern unserer Landschaft“, die Bäche und Flüsse mit all ihren Lebewesen – über und unter Wasser. Welche Fische sind bei uns heimisch? Wie bewegen sie sich im Wasser fort? Welche Kleinlebewesen wohnen im Wasser? Als echte Wasserforscher begebt ihr euch schließlich auch in der Sieg auf die Suche nach ihnen. Ein erkenntnisreicher und feucht-fröhlicher Nachmittag erwartet euch!

Bitte mitbringen: Gummistiefel, Wechselkleidung, kleines Handtuch

Für Kinder von 6 bis 10 Jahren

Kosten: 5 Euro als Spende an die Stiftung Wasserlauf

Anmeldung/Veranstalter: Büro für Natur- und Umweltschutz, Markt 1, Nebeneingang Karl-Gatzweiler-Platz, 53757 Sankt Augustin, Tel. 02241/243-445, E-Mail: umweltprogramm@sankt-augustin.de oder online unter www.sankt-augustin.de/umwelt.

Quelle: Stadt Sankt Augustin