Velbert: Bezirksausschuss Velbert-Mitte tagt am 23. Mai

Pressemeldung vom 15. Mai 2017, 15:55 Uhr

Der Bezirksausschuss Velbert-Mitte kommt am Dienstag, 23. Mai, um 17 Uhr im Saal Velbert des Rathauses (Thomasstraße 1 in Velbert-Mitte) zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Nach einer Fragestunde für Einwohner befasst sich der Ausschuss unter anderem mit den Bebauungsplänen Am Schnappstüber und Nordstraße-West, dem Neubau des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums und den Plänen zur Gastronomieansiedlung im Haus am Offers. Außerdem steht die Einrichtung der Straßen Am Nottekothen, Mozartstraße, Regerstraße und östliche Wichernstraße als Tempo-30 -Zonen auf der Tagesordnung. Interessierte Bürger sind herzlich zur Teilnahme an der öffentlichen Sitzung eingeladen. Die gesamte Tagesordnung einschließlich der veröffentlichten Beratungsvorlagen können wie gewohnt im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden.

Quelle: Stadt Velbert