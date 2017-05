Velbert: Umbaumaßnahme auf dem Platz Am Offers

Pressemeldung vom 28. April 2017, 11:16 Uhr

Im Zuge der Neugestaltung des Platzes Am Offers werden die Stadtwerke Velbert GmbH dort zunächst einige Versorgungsleitungen erneuern. Dies hat zur Folge, dass ab Mittwoch, 3. Mai die Offerstraße im Bereich des Platzes vorübergehend nur einspurig befahren werden kann. Um Verkehrsstaus und Unfallgefahren an dieser Stelle zu vermeiden, muss in der Thomasstraße die Verkehrsführung geändert werden. Konkret entfällt der provisorische Parkstreifen, die beiden Fahrstreifen bis zur Kreuzung Poststraße werden in eine Geradeausspur und eine Linksabbiegerspur aufgeteilt. Die Parkplätze auf dem Rathausplatz sind von dieser Maßnahme nicht betroffen und stehen, außer zu den Wochenmarktzeiten dienstags und freitags, weiterhin zur Verfügung.

Quelle: Stadt Velbert